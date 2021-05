“Pandemide işçiler mağdur edilmedi”

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi dönemi boyunca başta işçiler olmak üzere tüm kesimlere yönelik açıklanan destek paketleriyle vatandaşların sosyal ve ekonomik yönden mağdur edilmediğini söyleyen Başkan Ahlatcı, salgın süresince Çorum'a yapılan desteklere dikkat çekti.

İl Başkanı Ahlatcı, “AK Parti hükumeti olarak göreve geldiğimizden bu yana işçilerimizin hak arayışı üzerinde yoğun gayret sarf ettik. İşçilerimizin emek konusunda adaletin tesisi için yoğun mücadele içerisinde olduk. Bilhassa tüm dünyayı etkileyen Covid-19'a karşı yürüttüğümüz mücadelede emekçilerimizi her alanda koruyacak tedbir ve desteklere öncelik verdik.

İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)