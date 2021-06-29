“Pandemi’de Hayat” yarışması sonuçlandı

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri arasında pandemi konusunda duyarlılık uyandırmak ve bilinçli toplumda sorumluluklarının bilincinde örnek bireyler yetiştirmek amacıyla organize edilen ve 2 bin TL ödüllü “Pandemide Hayat” konulu resim yarışmasında İstanbul’dan Mustafa Emin Erdoğan, İstanbul’dan Naz Peri İrem Kurt ve Bursa’dan Elif Doğan birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi işbirliğinde yapılan yarışmaya Türkiye genelinden 186 lise,394 ortaokul ve 502 ilkokuldan olmak üzere toplam Bin 82 eser katıldı.

Öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlamanın da amaçlandığı resim yarışmasında birincilere 2 bin TL, ikincilere bin 500 TL, üçüncülere bin TL, jüri özel ödülü olarak ise malzeme desteği yapılacağı bildirildi.

Yarışmaya liseler kategorisinde katılan Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sevda Demir de Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Buna göre yarışmada derece yapan öğrenciler ve dereceleri şu şekilde açıklandı: İLKOKULLAR: 1. Mustafa Emin Erdoğan (İstanbul / Pendik – Abdurrahmangazi İlkokulu) 2. Derin Akar (Samsun/İlkadım Malazgirt İlkokulu) 3. Hanzade Aydaş (Aydın Başak İlkokulu) Jüri Özel Ödülü. İrem Keskin (Tekirdağ/Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu), ORTAOKULLAR: 1. Naz Peri İrem Kurt (İstanbul / Pendik – Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu) 2. Irmak Gürler (Samsun/İlkadım Bil Koleji) 3. Nazlıcan Balım Taban (Samsun/İlkadım Özel Bilnet Ortaokulu) Jüri Özel Ödülü. Tuğba Madenci (İstanbul/Pendik Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu), LİSELER: 1. Elif Doğan (Bursa/Osmangazi Atatürk Anadolu Lisesi) 2. Didar Aşkın Ayrancıoğlu (Sinop Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi) 3. Sevda Demir (Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi) Jüri Özel Ödülü. Füsun Melek Aygün (Çanakkale Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi)

(Haber Merkezi)

