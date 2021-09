“Pandemi sürecini en iyi yöneten ülke olduk”

Ziyaret etmedikleri ve elini sıkmadıkları esnaf bırakmayacaklarını belirten Milletvekili Ceylan, “Esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda, milletvekili olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve desteklerin memnuniyetle karşılandığını söyleyen Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz tüm dünyada bu pandemiyi en rahat, en az problemli bir şekilde götüren ve süreci iyi yöneten bir ülke oldu. Bu kapsamda sağlanan hibe desteği ve diğer desteklerle esnaf ve sanatkârımız Türkiye genelinde soluk aldı. Devletimiz tüm imkânlarıyla her daim vatandaşımızın ve esnafımızın yanındadır” diye konuştu.

Ceylan, “Esnaflarımızın bu zorlu süreci en az şekilde his etmesi için devletimiz bütün imkânlarını seferber etmiş durumdadır. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler bol kazançlar diler şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Ziyaret ettiği esnaflarla içinde bulunulan zorlu sürecin verdiği sıkıntılardan kurtulmanın çözüm yolları hakkında istişareler yapan Ceylan, “Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler bizler için çok önemlidir. Bu öneri ve talepler yaptığımız çalışmalarımıza her zaman ışık tutmaktadır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)