“Pandemi sürecinde ruhsal dinginlik şart”

PANDEMİ DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞI

Çorum Özel Hastanesi Psikoloğu Kübra Daşdemir içinde bulunduğumuz COVİD-19 Pandemisi döneminde halkımızın ruh sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.

Çorum Özel Hastanesi Psikolog kadrosuna yeni katılan Psikolog Kübra Daşdemir yaşanan süreçte ruh sağlığının korunması ile ilgili şu bilgileri verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 salgını dünyada ve ülkemizde hızla yayılırken fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlımızda bu süreçten etkilenmektedir. Bu süreçte kaygı, korku, endişe gibi duygularla karşılaşabiliriz ve bunlarla baş etmede zorlanıyor olabiliriz.

Peki bu duygularla nasıl baş edebiliriz?

Bu süreçte kaygılanmamız normaldir. Bizim amacımız kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak değil, kaygıyı orta düzeyde tutabilmektir. Kaygının normal düzeyde olması sağlıklı ve yararlıdır, bizi korur ve önlem almamızı sağlar. Fakat fazla kaygılanıyor, kaygımızı kontrol etmekte zorlanıyorsak psikolojik dayanıklılığımızı arttırmanın yollarını bilmek gerekir. Bu durumun sadece bizim başımıza gelmediğini tüm dünyanın aynı süreçten geçtiğini kendimize hatırlatmalıyız.

Corona virüsün ne olduğu, nasıl bulaştığı, korunmak için ne önlem almak gerektiğini öğrenmek için doğru kaynaklardan bilgi edinmeliyiz. Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan, kaygı ve korkumuzu tetikleyecek paylaşımları değil, resmi kurumların paylaşımlarını dikkate almalıyız. Günlük rutinlerimizi devam ettirmek bizi güvende hissettirir. Yemek ve uyku düzenimizi bozmamak gerekir. Düzenli uyku fiziksel ve ruhsal dinginlik için önemlidir. Spor, müzik, resim gibi keyif aldığımız etkinliklerimizi devam ettirip kendimize yeni hobiler bulabiliriz. Ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle eskisi kadar sık yüz yüze görüşemiyor olabiliriz fakat gün içinde telefon ya da görüntülü konuşma ile iletişimimizi devam ettirip sosyal bir varlık olduğumuzu unutmamalıyız. Eğer kaygılarımız günün büyük bir bölümünde hissediliyor ve günlük işlevselliğimizi bozuyor ise uzman kişilerle iletişime geçilmelidir.

Unutmamalıyız ki bu dönemi hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlıklı atlatmak bizim elimizdedir. Alınacak önlemlere uyarak sağlıklı kalabiliriz.

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Psikolog Kübra DAŞDEMİR kimdir?

1996 yılında Çorum'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da, lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Bakırköy Adliyesinde, İstek Atanur Oğuz Okullarında ve Çorum AMATEM’de ( Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) çalışmalar ve stajlar yapmıştır. Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi ile birlikte İyilik Atölyesi adlı çalışma ve lise grubu öğrencilerine bağımlılık ile ilgili farkındalık çalışmaları uygulamıştır. Çorum Bilgi Kolejinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinde Psikolog olarak çalışmıştır. Oyun terapisi eğitimi ve çocuk testleri eğitimlerini de alan Psikolog Kübra DAŞDEMİR alanında deneyimli ve yenilikçi yapısıyla Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermeye başlamıştır.