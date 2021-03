Pandemi sürecinde online yoga derslerine talep attı

Hayatımızda önemli bir role sahip olan sosyalleşme ihtiyacı günden güne artıyor. Online platformlarda da ulaşabilir hale gelen yoga, pilates ve meditasyon dersleri bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olan trendler arasında.

Studio Best Self, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış eğitim kadrosu ile öğrencilerin fiziksel bir mekana bağlı kalmadan interaktif canlı derslerden faydalanmalarını sağlıyor. Studio Best Self eğitmenleri ise canlı yapılan bu derslerde öğrencileri takip edip yönlendirebiliyor. Derslere platform üzerinden anında rezervasyon yapabilme ve maile gelen link ile derse katılabilme özelliği, öğrencilerin derse erişimini kolaylaştırıyor. Sadece belirli bir lokasyona hizmet eden fiziksel stüdyoların aksine, zamandan tasarruf ettiren ve kolay ulaşılabilen online dersler, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de daha çok popüler hale gelmeye başladı.



Olumlu duyguları destekleyen beden ve zihin egzersizleri yapmak, bireylerin yaşam kalitesini artırırken kendilerini daha iyi tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu fark etmelerine yardımcı oluyor.

Best Self, Ocak 2021’de iki yoga sever kardeşin ortak projesi olarak, istediği zaman istediği yerde pratik yapmak isteyen yogileri bir araya getirmek misyonu ile kuruldu. Studiobestself.com internet sitesi üzerinden her seviyedeki öğrencinin aradığını bulacağı online bir program sunan Studio Best Self; yoga severlerin olabilecek en iyi ruh haline ulaşmalarını sağlayan içsel yolculuklarında onlara eşlik ediyor.

