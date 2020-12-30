“Pandemi sürecinde elden geleni yaptık”

“Kayıplarımız oldu, sevindiğimiz anlar oldu. Nihayet 2020’yi geride bırakıyoruz. 2021 yılında inşallah pandemi süreci sona erecek ve bizler normal hizmetlerimize döneceğiz.” ifadesini kullanan Başhekim Sezikli, kendilerine desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, siyasilere, İl sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’ya ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.

(Nurdan AKBAŞ)