“Pandemi sürecinde elden geleni yaptık”
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, 2020 Mart ayından bu yana sağlık camiası olarak çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek, “Yaklaşık 3 bin personelimizle bu süreci en başarılı şekilde atlatabilmek için elimizden gelen çabayı gösterdik” dedi.
Güncel 30.12.2020, 23:41
57
“Kayıplarımız oldu, sevindiğimiz anlar oldu. Nihayet 2020’yi geride bırakıyoruz. 2021 yılında inşallah pandemi süreci sona erecek ve bizler normal hizmetlerimize döneceğiz.” ifadesini kullanan Başhekim Sezikli, kendilerine desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, siyasilere, İl sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’ya ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.
(Nurdan AKBAŞ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-1°
açık
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
|İmsak
|06:25
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:29
|Yatsı
|18:55