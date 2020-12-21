Pandemi onu okuldan ayıramadı

Bir yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Bunlardan en çok etkilenen alanlardan biri ise eğitim. Birçok öğrenci okullarından öğretmenlerinden uzakta ders yapmak zorunda kaldı. Eğitimin değeri ve önemi bu zor zamanlarda bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Salgın döneminde Milli Eğitim Bakanlığı kronik hastalığı bulunan ve 60 yaş üstü risk grubunda olan öğretmenlerin de sağlığını düşünerek idari izinli sayılacağını bildirdi. İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni Mehmet Kalaycı da idari izinli sayılmasına rağmen dilekçe vererek görevinin başından ayrılmadı.

Disiplinli, bir o kadar da babacan tavırlarıyla öğrencilerinin yanında olan sevilen sayılan kişiliği ile öğrencilerinin ve mesai arkadaşlarının gönlünde taht kuran Mehmet Kalaycı hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle derslerine devam ederek mesleğine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. (Haber Merkezi)