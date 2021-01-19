Pandemi önlemi...

Bu kapsamda AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nın TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlediği 7. Olağan il kongresi de yeni tip koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği önlemlere uygun gerçekleştirildi.

Kongrenin yapılacağı salonda maske ve mesafe kurallarına genel olarak uyulduğu gözlenirken, salona girenlerin ateşleri ölçüldü. Ayrıca salonun bir çok noktasına ise partililer ve davetliler için dezenfektanların yerleştirildiği gözlendi.

(Haber Merkezi)