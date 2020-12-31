Pandemi hayatın akışını değiştirdi
Koronavirüs salgını, Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıktı. Dünya bu durumdan, Çin’in kaynağı belli olmayan gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirmesiyle haberdar oldu.
Güncel 31.12.2020, 00:55
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Başlangıçta Çin ve çevresini etkileyen bölgesel bir “epidemi” olarak algılanan salgının, tüm dünyayı tehdit eden küresel çapta bir salgın olduğu kısa sürede anlaşıldı ve DSÖ tarafından “pandemi” ilan edildi.
Önce Avrupa ülkelerinde, ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla tırmanışa geçen salgın, milyonları yataklara düşürdü, milyarları eve hapsetti. 2020 sonu itibariyle, dünyada vaka sayısı 82 milyon 438 bine, ölüm sayısı 1 milyon 799 bine ulaşmış bulunuyor.
Türkiye’de ise 29 Aralık 2020 tarihi itibariyle, test sayısı 24 milyon 141 bin, vaka sayısı 2 milyon 178 bin, vefat edenlerin sayısı da 20.388 olarak belirlendi.
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