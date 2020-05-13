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Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu

Umut Radyo’da Uğur Çınar ve Avukat – Arabulucu Gülşah Çataroğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Herkes İçin Hukuk” programında, ‘Pandemi Günlerinde İş Hukuku’ değerlendirildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:19
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu

Covid 19 virüs salgını nedeniyle Çorum’da iş hayatının olumsuz olarak etkilendiğini belirten Çataroğlu, bu günlerde işçilerine ücret ödemekte zorlanan esnaf ve işinden çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya olan çalışanlar hakkında hukuki bilgileri aktardı.

7244 Sayılı Yasa ile işverene haklı sebeplerle işten çıkarmalar haricinde işçinin iş sözleşmesini 3 ay süre ile feshetme yasağı ve işverene de “tek taraflı ücretsiz izin” hakkı getirildiğini, bu arada “kısa çalışma ödeneği”, “işverene tek taraflı ücretsiz izin” ve “ücret nakit desteği”nin uygulamaya konulduğunu anlatan Av. Gülşah Çataroğlu, salgın bahanesi ile iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğine dikkat çekti.

İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarmak istemediği takdirde, faaliyetlerine devam ediyorsa “kısa çalışma ödeneği”nden yararlanabileceğini ifade eden Av. Çataroğlu, “Kanunda ücretsiz izne ayrılma herhangi bir şarta bağlı olmadığından işveren isterse bu hakkını, isterse diğer koşulları da varsa kısa çalışma ödeneği hakkını kullanabilir” şeklinde konuştu.

İş akdinin feshi, tazminat alma koşulları gibi konulara da açıklık getiren Gülşah Çataroğlu, yeniden uzatma kararı verilmezse, fesih yasaklarının 17 Temmuz 2020’de sona ereceğini, bu durumda İş kanunu hükümlerinin uygulanacağını anlattı. (Haber Merkezi)

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