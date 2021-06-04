Pandemi dönemindeki psikososyal destek çalışmaları görüşüldü

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda özellikle 1 yıldır tüm dünyanın yaşadığı yeni tip koronovirüs pandemisi döneminde yaşanan ruhsal sorunlar ele alınarak yapılan çalışmalar görüşüldü.

İlimizde intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı kapsamında oluşturulan ve Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantısı ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Toplantıda; ilimize gerçekleşen intihar olayları ve nedenlerine yönelik istatistiki veriler, yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde ruh sağlığına yönelik yapılan psikososyal destek çalışmaları,, intihar ve intihara teşebbüs vakaları, alınması gereken tedbirler, bilimsel veriler ışığında intihar riskinin değerlendirilmesi ve önleyici müdahaleler, aile ve değerler eğitimini merkez alan etkinlik ve irşad faaliyetleri, öğrenci ve velilere yönelik risk analizi çalışmaları, destek ihtiyacı bulunan kişiler için ilgili kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon hakkında konular görüşülmüştür”



(Haber Merkezi)

