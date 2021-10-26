"Pandemi döneminde esnafımıza 12,5 milyon TL'lik destek verdik"

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (ÇESOB) oda başkanları ve odaların yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel oda başkanları ve yöneticileri katıldı.

Göreve geldiği günden bugüne kadar esnaf dostu belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını, özellikle pandemi döneminde kendilerine verdiği destekler nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediyenin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu çalışmaları takdir ettiklerini ve Başkan Aşgın’ı her zaman desteklediklerini söyledi.

Daha önce AK Parti İl teşkilatı ve iş insanlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu kez esnaf odaları başkanları ve yönetimine 2.5 yılda yaptığı çalışmaları, yatırımları ve projeleri tek tek anlattı. Mali durum, altyapı, tamamlanan projeler, devam eden yatırımlar, şeffaflık ve gönül belediyeciliği alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, hizmetlerin artarak devam edeceğini ve ilk günkü aşkla çalıştıklarının altını çizdi.



“Esnafımızın her zaman yanındayız”

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarıyla birlikte en büyük fedakârlığı esnafın yaptığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye olarak bu dönemde esnafın yanında olmak için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde Çorum Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili örnekler veren Başkan Aşgın, “Pandemi’de işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımız başta olmak üzere taksici, minibüsçü, servisçi esnafımızın her zaman yanında yer aldık. Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan kira almadık. Pandemi döneminde esnafımıza toplam 12,5 Milyon TL'lik destek verdik.Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekibine araç ve personel desteği sağladık. Taksici esnafımıza da katkı olması amacıyla kiraladığımız 25 ticari taksi ile filyasyon ekibine 32 araç tahsis ettik. Bu uygulamamız Türkiye’ye örnek oldu. İl genelinde gelen taleplere bakmaksızın, dezenfeksiyon ekiplerimiz tüm işyerlerini dezenfekte ederek hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin sağlığını korumaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda esnaf temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Aşgın, toplantıya katılan esnaf odası başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.



