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Pancardan dezenfektan ve kolonya satışa çıktı

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi hammaddesi şeker pancarı olan dezenfektan ve kolonyaları satışa sundu.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:24
Pancardan dezenfektan ve kolonya satışa çıktı

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan “Yaşam için şeker pancarı” sloganı ile hazırlanan dezenfektan ve kolonyalarının kooperatif satış mağazalarından temin edilebileceği ifade etti.

Çorum merkezin yanı sıra Alaca, Osmancık, Sungurlu, İskilip, Mecitözü, Çankırı ve Yozgat'ta da satış mağazası bulunan Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Covid-19 mücadelesinde kullanılan kolonya ve dezenfektanların satışına başladığını dile getiren Pehlivan, Çorum merkezde Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi No:50 (İskilip Yolu Üzeri Hıdırlık Kavşağı), Alaca'da Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak No :7, Osmancık'ta Güney Mahallesi Çorum Caddesi No: 10, Sungurlu'da Sunguroğlu Mahallesi 2. Cadde No: 8/A, İskilip'te Bahabey Mahallesi Çorum Caddesi No: 69, Mecitözü'nde Bahçelievler Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi No: 48, Çankırı'da Yeni Mahalle Bekir Soysal Sok. Soysal Apt. No:1/A ve Yozgat'ta Haşim Kılıç Mahallesi Hamam Caddesi No:10 adreslerinde bulunan Satış Mağazası'ndan hammaddesini şeker pancarından alan kolonya ve dezenfektanların temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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