Pancar Ekicileri yeni yerine taşındı

Ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Saygı, Çorum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Alanbay, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Karadeniz Birlik Kooperatif Başkanı Ali Bardakçı ve Tarım Orman İl Müdürü Orhan Sarı eşlik etti.

Ziyarete ev sahipliği yapan Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan, “Milletvekilimizin, oda ve birlik başkanlarımızın bizi ziyaret etmesinden çok memnun olduk. Çorum'da Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni daha ileri götürerek çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için yeni yerimize taşındık. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ziyaretleri ile bize güç veren Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a ve hep beraber aynı sektöre hizmet verdiğimiz oda ve birlik başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayan ise yeni yılda yeni yerlerinden dolayı Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Biz çiftçi birlikleri olarak çiftçimize hizmet yarışındayız. Sayın vekilimizin sürekli bizlerin sorunları ile ilgilenmesi; çiftçilerimiz adına bizleri memnun ediyor ve motive ediyor. Oda ve birlikler olarak birlikte hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Bu da Çorum'a pozitif bir enerji katıyor. Hepimiz Çorum'a hizmet noktasında yarışıyoruz. Milletvekilimizin bu ziyaretine oda ve birlikler olarak katılarak sorunlarımızı ilettik. Bizim sorunlarımızı dinleyip çözümler geliştiren Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Pankobirlik yönetimine ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan'a yeni taşındıkları yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Yeni yapılan yerin çiftçilere hizmet edilebilmesi bakımından daha kullanışlı olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, “Bugün burada Çorum'da faaliyet gösteren tarımsal örgütlerin başkanları ile birlikteyiz. Bu birlikteliği görünce memleketim adına çok seviniyorum. Ben şunu ifade etmek istiyorum ki hiçbir ilde böyle birlikte hareket edildiğini sanmıyorum. Biz Çorum'da bu birlikteliği yakaladık. Bu birlikteliğin Çorum'a pozitif olarak yansıdığını takip ediyorum. Ben milletvekili olarak sizlerin bu birlikteliğini destekliyorum ve bunu Ankara'da sürekli anlatıp gururlanıyorum. Hepimiz Çorum üreticisine daha iyi hizmeti nasıl verebiliriz düşüncesi içindeyiz. Dün olduğu gibi yarında Çorum'da bulunan oda ve birlikleri güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğim” dedi.

(Haber Merkezi)