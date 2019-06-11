Pancar Ekicileri Kooperatifi’nden ortaklarına 32 milyon liralık satış

S.S Pancar Ekicileri Kooperatifi 29. Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda bir konuşma yapan Birlik Başkanı Ahmet Pehlivan, birliğin 2018 faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan, kooperatif olarak ortaklarına her geçen yıl faaliyetlerini artırmayı ve çiftçilere yardımcı olmayı görev edindiklerini kaydederek, “Kooperatifimiz, 2018 faaliyet yılında da siz ortaklarımızın ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmek için imkanları ölçüsünde azami gayreti göstermiştir” diye konuştu.

Kooperatifin 2018 faaliyet yılında, toplam 9 Satış Mağazası, 11’i üniversite, 13’üde lise ve orta öğretim mezunu olmak üzere toplam 24 personel ile ortaklarına hizmet verdiğini anlatan Ahmet Pehlivan, “Kooperatifimiz 5.070 adet ortağına Tarım Alet ve Makinası, Sulama Boru ve Malzemesi, Zirai Mücadele İlacı, Kimyevi ve Sıvı Gübre, Zirai Tohum ve Fide, Hayvan Yemi, Araç Lastikleri ile Tarımsal İşlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 32 milyon TL. lik satış gerçekleştirmiştir” şeklinde konuştu.

341 TON BUĞDAY VE 82 TON ARPA ALIMI YAPILDI

Pehlivan, konuşmasının devamında kooperatifin 2018 faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi; “Kooperatifimiz, ana sözleşmesindeki hükümler doğrultusunda yaptığı çalışmalarla, ortaklarımızın tarımsal ürünlerini değerlendirmek, ürünlerin piyasadaki fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda ortaklarımızdan sözleşmeli bitkisel tohum üretimi nedeni ile 341 ton Buğday ve 82 ton Arpa alımı yapmıştır.

13 BİN TON YAŞ PANCAR KÜSPESİ PAKETLENDİ

Kooperatifimizin 2018 faaliyet yılında da yaş pancar küspesi paketleme işlemine devam etmiştir. Mevcut olan 850 Kğ.’lık paketleme makinesine ilaveten kendi imkan ve öz kaynakları ile bir adet 500 Kg’lık paketleme makinesi daha alınmıştır. Çorum Şeker Fabrikası ile iş birliği protokolü yapılarak, Kooperatifimiz adına yaklaşık 13 bin ton yaş pancar küspesi paketlenerek ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylece hem Kooperatifimize gelir hem de hayvancılıkla uğraşan bölge çiftçilerimize büyük katkı sağlanmıştır. Yine Kooperatifimiz 2018 faaliyet yılında ana sözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkanları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek amacındayız.

Alacağınız kararların ortaklarımıza, Kooperatifimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle.”

(Volkan SINAYUÇ)