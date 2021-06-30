Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde Ahmet Pehlivan güven tazeledi

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde yapılan genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasının ardından başladı. Divan heyeti Levent Kayaalp’ın başkanlığında Adnan Cıdık, Kadir Öztürk, Ali Bardakçı, Adem Özdemir ve Mustafa Benek’ten oluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda bir konuşma yapan Birlik Başkanı Ahmet Pehlivan, “2020 yılında yapılması planlanan ancak pandemi sebebiyle ertelenen 2019 faaliyet yılının genel kurulunu, bu yıl 2020 yılı ile birleştirerek beraber yapıyoruz” dedi.

Pehlivan’ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Yapılan seçimde Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu, Ahmet Pehlivan’ın başkanlığında, Bülent Özdemir, Oğuz Arpaz, Başer İşler, Şükrü Melendiz, Nihat Özarslan, Nurettin Şentürk ve Sebahattin Karaçay’dan oluştu.

(Haber Merkezi)

