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“Pancar Ekicileri Kooperatifi 52 bin üyeye hizmet veriyor”

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 32. olağan Mali Genel Kurulu Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 

Güncel 17.05.2022, 22:09
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“Pancar Ekicileri Kooperatifi 52 bin üyeye hizmet veriyor”

Kooperatif üyeleri ile birlikte Karadenizbirlik Müdürü Ali Bardakçı başta olmak üzere bazı davetlilerin de katıldığı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Murat Akar seçilirken, Mehmet Tüfekci, Erol Onay, Bahadır Özdemir, Şevket Coşgun ve Mustafa Benek ise divan üyeliklerine seçildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan kooperatife kayıtlı 437 köy ve 52 bin 874 üyenin olduğunu, bu üyelere toplam 26 personel ile hizmet verdiklerini bildirdi. 
Ahmet Pehlivan, kooperatifin geçtiğimiz faaliyet döneminde toplam 3 bin 47 aktif ortağına tarım alet ve makinesi, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 60 milyon liralık da satış yaptığını da bildirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kooperatifin Çorum Şeker Fabrikası ile işbirliği protokolü yaparak yaş pancar küspesi paketleme işlemini devam ettirdiğini aktaran Ahmet Pehlivan, bu süreçte 13 bin ton yaş pancar küspesinin paketlenerek ortakların hizmetine sunulduğunu ifade etti. 

2021 faaliyet yılı gündem maddelerine geçmeden önce, kooperatifin faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve gelişmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, başta PANKOBİRLİK Genel Müdürlüğü olmak üzere bölgede faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlara, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve değerli başkanlarına, iyi bir çalışma örneği sergileyen kooperatif çalışanlarına ve bu müessesenin gerçek sahibi çiftçilere teşekkür eden Pehlivan; “Değerli ortaklarımız, her geçen yıl faaliyetlerini artırmayı ve çiftçilerimize yardımcı olmayı görev edinmiş olan Kooperatifimiz, geçtiğimiz faaliyet yıllarında da siz ortaklarımızın ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmek için imkanları ölçüsünde azami gayreti göstermiştir. 

Kurumumuz, 2021 faaliyet yılında toplam 9 adet satış mağazasında 11’i üniversite, 15’ide lise ve orta öğretim mezunu olmak üzere toplam 26 personel ile siz değerli ortaklarımıza hizmet vermiştir. Kooperatifimiz, Anasözleşmesindeki hükümler doğrultusunda yaptığı çalışmalarla, ortaklarımızın tarımsal ürünlerini değerlendirmek, ürünlerin piyasadaki fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda ortaklarımızdan sözleşmeli bitkisel tohum üretimi nedeni ile 56 ton Buğday ve 92 ton Arpa alımı yapmıştır.  
Kooperatifimiz 2021 faaliyet yılında Anasözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkanları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek yegane gayemiz olacaktır. Bu vesile ile kongrede alacağımız kararların Kooperatifimize, üyelerimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Ahmet Pehlivan’ın konuşmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları okunarak ayrı ayrı ibra edildi. Kooperatifin bilanço, gelir tablosunun okunarak ibra edildiği kongrede Yönetim ve Denetçiler Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası da gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlendiği kongre 2022 faaliyet yılına ait iş programı ve bütçesinin okunarak kabulü ile son buldu. 

(Volkan SINAYUÇ)
 

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