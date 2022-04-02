Pancar Ekici Kooperatifi’nden TBMM ziyareti
S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya’yı TBMM’de ziyaret etti.
Güncel 02.04.2022, 18:29
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Ziyarette Çorum’un tarımı, şeker pancarı üretimi, ülke ekonomisine, bölge üreticisi çiftçilere ve ortaklara yansımaları ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulduğu belirtildi.
(Haber Merkezi)
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