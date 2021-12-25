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Palandöken, “Yeni yıl bahane fiyatların yükselmesi şahane”

Güncel 25.12.2021, 11:15
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Palandöken, “Yeni yıl bahane fiyatların yükselmesi şahane”

Her kesimin dört gözle marketlerde indirim görmeyi beklerken zamlarla karşılaşıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizin düşüşe geçtiği andan itibaren fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrılarımız dikkate alınmadığı gibi, vatandaşın da tek beklentisi marketlerdeki indirimken, sudan peçeteye yine birçok ürün grubunda indirim değil bindirim yapmaya devam ediyor” dedi.
“FIRSATÇILIĞIN CEZASI DAHA FARKLI OLMALI” 
Dövizi bahane edenlerin fahiş zamları gerçekten bahane ettiğinin ispatlandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomide ve dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin şimdi döviz düşüşü devam ederken aynı hızı indirim yaparak göstermeleri konusunda TESK olarak çağrımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı kurum ve vatandaşın da beklentisi, çağrısı bu yöndeyken bu zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük.Çünkü 18 liradan 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Doğal olarak indirim beklerken fiyatların aynı kalması bile zam sayılırken bir de peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürüne yani  döviz ile ilgisi olan ürüne de olmayan ürüne de tekrar yüzde 15 ile yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor. Bu durum kabul edilemez. Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı” diye konuştu.

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