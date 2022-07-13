Palandöken, “Sürekli zam kaçağı artırır” 

Artan sigara zamlarının kaçak sigarayı adeta patlattığını ve devletin 50 kaçak sigara nedeniyle 50 milyar liralık bir zarara uğradığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eş zamanlı baskınlarda tedarik ve dağıtım zincirlerinin ortaya çıkarılması ile devletin kaybının azalacağını Bendevi Palandöken, “Artan zamlar sonrasında sigara kaçakçılığının boyutları beklenenin üzerinde artış gösterdi. Son operasyonlarda ilk 6 ayda 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi. Bu da devletimiz için 50 milyar liralık bir zarar demektir” dedi.

“KAÇAĞIN BOYUTU HER GEÇEN GÜN ZAMLAR SEBEBİYLE BÜYÜYOR”

Tütün ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyon olduğunun altını çizen Palandöken, “Sigara yapılan son zamların ardından ülke genelinde kaçak oranı yüzde 20’ler seviyesine kadar çıkmıştı. Sigara içmek hiç kuşkusuz hem sağlık bakımından hem de ekonomik olarak kesemize zarardır. Ancak sürekli zam yaparak sigara içmenin önüne geçilmez. Bunun için yapılması gereken eğitimdir. Yapılan operasyonlardan ve alınan sonuçlardan zammın çare olmadığı görülmektedir. Bu operasyonla da gördüğümüz üzere kaçak sigara zaman içerisinde form değiştirerek yasa dışı açık tütün ve doldurulmuş makarona dönüşmüş ve büyük suç gruplarınca ticareti yapılmaya başlanmış. Kaçakçılığın bu kadar artmasının en büyük sebebi ise artan kontrolsüz fiyat artışlarıdır” şeklinde konuştu. .

