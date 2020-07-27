Palandöken, “Kermesler 3 günden uzun olmamalı”

“AMACINDAN SAPARAK ESNAF GİBİ İŞ YAPAN KERMESLER VAR”

Esnaf gibi aylarca satış yapan kermeslerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hemen hemen her ilde dernek, vakıf, okul gibi kurumların sosyal yardımlaşma, hayır gibi farklı amaçlarla açtığı kermesler var. Bu kermeslerin sayısında Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde oldukça artış var. Öyle ki birçok ilimizde okulların bahçeleri dahi kermes alanına çevrilmiş durumda. Bu pandemi döneminde bu kadar çok ve uzun süreli kermesler aynı zamanda halk sağlığını da tehdit etmektedir” diye konuştu.

“3 GÜNLÜK KERMES AYLARCA SÜRÜYOR”

El emekleriyle yapılan kermeslere bölge esnafının da hayır ve yardımlaşma olduğu için destek verdiğine işaret eden Bendevi Palandöken, “Bu tür kermesleri esnafımız da destekliyor hatta yardımda da bulunuyor. Toplum arasında yardımlaşma ve güzel duygular da pekişiyor. Bu tür kermeslerin yasal izin süreleri 3 gün. 3 gün boyunca herhangi bir kira, vergi ve benzeri bir ödeme yapmadan satış yapabiliyorlar. Fakat bunu fırsata çevirenler var. 1 hafta bazen 1 ay hatta aylarca satış yapmaya devam eden kermesler olabiliyor. Esnafla aynı şartlarda olmadığı halde esnaf gibi satış yapan bu kermeslere denetimler sıklaştırılmalı ve müsaade edilmemeli. Açılışı itibariyle 3 günü geçen kermes tespit edildiğinde vergi mükellefi yapılmalı” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)