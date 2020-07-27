Palandöken, “Kermesler 3 günden uzun olmamalı”
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramına sayılı günler kala aylarca satış yapmaya devam eden kermeslerin sayısında artış olduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yasal süresi 3 gün olmasına rağmen, sosyal yardımlaşma ve dayanışma adı altında aylarca satış yapmaya devam eden kermesler bulunduğunu, esnafın işlerini azaltan ve haksız kazanca neden olan bu kermeslere denetimlerin artması gerektiğini ifade etti. Esnafımız hijyen kurallarına dikkat ederken vergisini de ödediğini belirten Palandöken, Bu haksız rekabet ortamında kazancın düşmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını anlattı.
“AMACINDAN SAPARAK ESNAF GİBİ İŞ YAPAN KERMESLER VAR”
Esnaf gibi aylarca satış yapan kermeslerin haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hemen hemen her ilde dernek, vakıf, okul gibi kurumların sosyal yardımlaşma, hayır gibi farklı amaçlarla açtığı kermesler var. Bu kermeslerin sayısında Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde oldukça artış var. Öyle ki birçok ilimizde okulların bahçeleri dahi kermes alanına çevrilmiş durumda. Bu pandemi döneminde bu kadar çok ve uzun süreli kermesler aynı zamanda halk sağlığını da tehdit etmektedir” diye konuştu.
“3 GÜNLÜK KERMES AYLARCA SÜRÜYOR”
El emekleriyle yapılan kermeslere bölge esnafının da hayır ve yardımlaşma olduğu için destek verdiğine işaret eden Bendevi Palandöken, “Bu tür kermesleri esnafımız da destekliyor hatta yardımda da bulunuyor. Toplum arasında yardımlaşma ve güzel duygular da pekişiyor. Bu tür kermeslerin yasal izin süreleri 3 gün. 3 gün boyunca herhangi bir kira, vergi ve benzeri bir ödeme yapmadan satış yapabiliyorlar. Fakat bunu fırsata çevirenler var. 1 hafta bazen 1 ay hatta aylarca satış yapmaya devam eden kermesler olabiliyor. Esnafla aynı şartlarda olmadığı halde esnaf gibi satış yapan bu kermeslere denetimler sıklaştırılmalı ve müsaade edilmemeli. Açılışı itibariyle 3 günü geçen kermes tespit edildiğinde vergi mükellefi yapılmalı” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)
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