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Palandöken, “İndirim kampanyaları hep aldatıcı”

Özellikle Batı'dan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşıvatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılğınlıklarına yönelik aldatıcı kampanyalar vatandaşlarımızı yanıltıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satın almalı. Öte yandan internet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli” dedi.

Palandöken, “İndirim kampanyaları hep aldatıcı”

Özellikle Batı'dan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşıvatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş çılğınlıklarına yönelik aldatıcı kampanyalar vatandaşlarımızı yanıltıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satın almalı. Öte yandan internet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli” dedi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 17:22
Palandöken, “İndirim kampanyaları hep aldatıcı”

“ÖNCE ZAM YAPIP SONRA İNDİRİM ADI ALTINDA PAZARLAMA YAPILIYOR”

Son zamanlarda moda haline gelen ve tüm dünyada alışveriş çılgınlığı yaşatan ‘Efsane Cuma, 11.11 ve 21.21’ gibi indirim kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir. Yüzde 90’lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Herkes alıyor ben de almalıyım düşüncesine kapılmamalı. İhtiyaç fazlası olan ürün ucuz bile olsa pahalıdır. Vatandaşlarımız yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli” şeklinde konuştu.

“TÜKETİCİLER PİYASALARI ÇOK İYİ KONTROL ETMELİ”^

İndirim var sloğan ve cazibesine kapılıp yapılan alışverişler sonucunda halkın kandırılarak yeni satış taktikleri yapıldığını ama soncun hep aynı olduğunu belirten Palandöken, “Türkiye’de tüketiciler son 3 aydır efsane vurgun piyasalarında dedektife dönüştü. Hem etiket hem gramajlarda, hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bunu tüketiciler de, kamu otoritesi de fark etti. Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde fırsatçıya ceza yağdı. Böyle ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda “Efsane” veyahut “Kara Cuma” denilerek stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Öncelikle indirimler gerçek olmalı. Gerçek olmayan indirimlerden uzak durulmalı. Fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaş buna itibar etmemeli. Bu sadece satıcılar için fırsat oluyor.Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni, ancak yöntemleri hep aynı. Önce şişir sonra indir. Sadece değişen kampanyanın ismi. Ama sonuç hep aynı. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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