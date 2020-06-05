Palandöken, “Herkes kendi işini yapmalı”

Bunların yanı sıra devlet imkanları ile ucuz ekmek adı altında pasta, simit, börek, et, süt, yoğurt üretim ve satışı gibi faaliyetlerde bulunulduğunu anlatan Palandöken, kamu ve yerel yönetimlerin esnafın yapması gereken işi yapmaması gerektiğini, kısıtlı imkanları ile stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafın bu rekabete maruz bırakılmak yerine denetimin daha iyi olacağını ifade etti.

“ESNAFIN YAPMASI GEREKEN FAALİYETLERİ ESNAF YAPMALI”

Yerel yönetimler ile kamunun görevinin esnaf ile rekabet değil denetim ve esnafın önünün açılarak büyüklere karşı korunması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, “İstihdama en önemli desteği veren ve kazancı az olan esnaf ve sanatkar kesimidir. Onun için de Anayasamız esnaf ve sanatkarlarımızı koruma altına almıştır. Dolayısıyla haksız rekabete karşı en çok korunması gereken kesim esnaf ve sanatkardır. Fakat Anayasanın 173’üncü maddesi hiç ortada yokmuşçasına esnafa karşı faaliyetler yapan kurumlar var. Esnafın işini esnaf yapmalı. Kamu ve yerel yönetimlerin yaptığı düğün organizasyonu, misafirhane, otelcilik, ekmek, simit, pasta, börek, et, süt, yoğurt, ayakkabı, gömlek ve kemer gibi üretilen ürünlerin satışı uygun fiyata esnafımız yapmalı” şeklinde ifadede bulundu.(Haber Merkezi)