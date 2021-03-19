Palandöken, “Faizsiz yeniden yapılandırma esnafı rahatlatacak” 

“BORÇLAR FAİZSİZ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın resmi sosyal medya hesabından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) ortağı esnaf ve sanatkarlara gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulmasının borçunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar için iyi bir fırsat olduğunu altını Çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yapılandırma ile borçunu ödeyemeyen tüm esnafımıza ikinci bir şans doğdu. Bu yapılandırma ile borçlar rahatlıkla ödenecek esnafımız ise önünü görüp işine bakacak. Pandemi ile mücade ederken birçok esnafımız iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle alınan krediler zamanında ödenemediği için esnafımız zor bir süreçten geçiyordu. Bu karar ile artık yapılandırması bozulan ve kredi borçu olan esnafımız borçlarını faizsiz rahatlıklı ödeme imkanına kavuşmuş olacak. Bu sağlanan yeni imkanı tüm esnafımız iyi değerlendirerek yeniden yapılandırmaları kısa sürede yapmaları faydalarına olacak” diye konuştu.

“BORÇUNU ÖDEMEYE DEVAM EDENLERE DE YENİ İMKANLAR”

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart itibariyle başlatıldığının altını çizen Palandöken, “Borçularını ödemeye devam eden esnafımız da unutulmadı. Bu yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkarlarımızın da kalan taksitlerini faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelenmesi de ayrı bir sevinçimiz oldu. Halkbankasının bu uygulaması diğer özel ve kamu tüm bankalara örnek olmalı” şeklinde konuştu.

