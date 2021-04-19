Palandöken: “Esnafımızın dayanacak gücü kalmadı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işverene ve çalışana ekonomik destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Bir yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden esnaf ve sanatkârların artık dayanacak gücü kalmadığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken, “Bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşayan, iş yerleri kapalı olan ve faaliyetleri sınırlandırılan esnafımız kontrollü normalleşme süreci bile birlikte tam rahat nefes alacak derken vaka sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya. Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve kredi borçları biriken esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı” dedi.

Son alınan tedbirler kapsamında olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini açıklayan Bendevi Palandöken, “Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli. Esnafımız gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

