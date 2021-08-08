Palandöken, “Esnafımıza uluslararası standartta eğitim verilecek”

Pandemi döneminde iş yapamayan esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlu sürece destek olarak gelirlerini artırmak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş. arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolü ile esnaf ve sanatkarların pandemi sonrası yeni normal düzene hızlıca adapte olarak gelirlerini artırmak ve işlerini uluslararası standartlara taşımasını sağlamak amacıyla ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek. Esnaf ve sanatkarlar, bir yıl süreyle her ay bir gün olarak düzenlenen eğitimlere bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden katılım sağlayabilecek. Eğitim almak isteyen esnaf ve sanatkarlar https://dmwdanismanlik.com/duyurular/finansal-okuryazarlik-egitimi-basvuru-formu/ üzerinden kayıt yaptırarak finansal okuryazarlık eğitimi için başvuru yapabilir.

“ESNAFIN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI”

Finansal okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve sanatkarların teknolojiye uyum sağlaması için önemli bir adım atıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı geleneksel yapıdaki esnafımız yaşadı. Yeni teknolojiye ayak uyduramadığı için işsizlikten de en çok zarar gören kesim bizim kesim oldu. Ancak esnafımız geçmişten ders alıp geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya hazır. 22 Ağustos’ta başlayacak olan finansal okuryazarlık eğitimleri ile esnaf ve sanatkarlarımız işlerini uluslararası standartta geliştirme imkanına sahip olacak” dedi.



