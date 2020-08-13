Palandöken, “Esnafımız eft dolandırıcılarına dikkat etmeli”

“BANKACILIK İŞLEMİ TEYİT EDİLMEDEN SATIŞ GERÇEKLEŞMEMELİ”

Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde maalesef bin bir türlü dolandırıcılık şekli var. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz EFT – Havale işlemleri ile dolandırıcılık da yaygınlaşmış durumda. Emniyet ekipleri bu konuda başarılı operasyonlar yürütüyor fakat yine de esnafımızın ve satış yapanların dikkatli olması gerekiyor. EFT veya havale işleminde işlemin gerçekleştiği paranın hesabınıza geçtiği görülmeden satış yapılmamalı. Eğer mesai saatleri dışında bir zaman diliminde bu satış gerçekleşiyorsa farklı ödeme yöntemleri aranmalı. Esnafımız kendisini güvence altına almadan asla satış gerçekleştirmemeli. Müşterisinin parası yoksa kalsın sonra verirsin diyen esnaf zihniyeti, bu şekilde yollarla suiistimal ediliyor” diye konuştu.