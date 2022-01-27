Palandöken, “esnaf sigorta ve risk yönetimi eğitimini kaçırmamalı”

Esnaf ve sanatkâra yönelik katılım belgeli ücretsiz sigorta ve risk yönetimi eğitimi verileceğini bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Covid 19 dönemi ve peş peşe yaşanan doğal afetler ile birlikte esnafımızın her türlü sigortaya olan ilgisini ve bilincini artırmak, hasar anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek, olası risklerden evvel tedbir almasına yönelik risk bilincini geliştirmek amacıyla, Konfederasyonumuz ile DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri” protokolü kapsamında şubat ayında 4 etapta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimler sonunda katılım belgesi verilecek” dedi.

“4 ETAPTA SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLECEK”

Sigortanın ve risk yönetimi bilincinin önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri; Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından 4 etapta verilecek olup, ilk eğitim 6 Şubat saat 9.30 ile 13.30 arasında, ikinci eğitim 13 Şubat saat 9.30 ile 13.30 arasında, üçüncü eğitim 27 Şubat saat 9.30 ile 13.30 arasında ve son eğitim ise 6 Mart saat 9.30 ile 13.30 arasında olacak. Belirtilen günlerin öğleden sonraları da esnafımızın ihtiyacı olan çeşitli branşların tanıtım ve bilgilendirilmesi eğitimlerini de yetkilileri tarafından verilecektir. Birbirini takip eden konulardan oluştuğu için esnafımızın tüm eğitimlere katılarak hem kendini geliştirmesi hem de katılım belgesi almaya hak kazanması çok önemli. Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimlerine katılmak isteyen esnaflarımız; https://www.ifhaber.com/esib-egitimi/ linkinden kayıt yaptırarak, e-posta adresine gelen link ile eğitime giriş yapabilecek” diye konuştu.



