Palandöken: “Esnaf aşıda öncelikli olmalı”

TESK Başkanı Palandöken sosyal mesafe imkanı olmayan, her gün vatandaşla birebir temas etmek zorunda olan berber, kuaför, yiyecek ve içecek sektörü, taksici, manav, dolmuşçu, kasap ve bakkal gibi 2 milyon esnaf sanatkarın aşılama sürecinde öncelikli olması gerektiğini bildirdi.

“ESNAFIN BULAŞ RİSKİ ÇOK FAZLA”

Esnafın sosyal mesafeye her ne kadar dikkat etse de işi gereği her gün vatandaş ile birlikte olduğunu hatırlatan Bendevi Palandöken konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “2 milyonun üzerinde esnafımız her gün işi gereği yüzlerce insanla birebir temas halinde ya da aynı ortam içerisinde. Pandemi tedbirlerinin gereği maske mesafe hijyen noktalarında esnafımız sürecin en başından beri bu düzene birebir uysa da, sosyal mesafe kısmında maalesef öyle bir imkanı yok. Özellikle hizmet sektöründe çalışan lokanta, kafe, oradaki garsonlar ve aşçılar ile birlikte bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü gibi sektörler başta olmak üzere esnaf ve sanatkarımız aşılamada öncelikli olmalı. Örneğin, berber ve kuaförler de hijyene en üst düzeyde dikkat etse de temas etmeden iş yapmaları mümkün değil. Bu esnaf ve sanatkarımızın evine döndüğünde aileleri, yaşlı büyükleri ve çocuklarının olduğu da göz önünde bulundurulduğunda aşılama öncelikle esnaf ve sanatkarımızdan başlamalı”

