Palandöken, “En büyük güç milli iradedir”

15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı koyanın Ahilik teşkilatının üyeleri olduğunu anlatan Palandöken, Taksici, büfeci olmak üzere bir çok meslek dalından ülke genelinde 51 meslek mensubunun şehit verildiğini, esnafın canı pahasına ülke ve demokrasiye sahip çıktığını anlattı.

“HER ZAMAN DARBELERE KARŞIYIZ”

15 Temmuz 2016 Darbe girişimde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK’in 51 üyesini şehit verdiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, “Her zaman En Büyük Güç Milli İradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş Cumhuriyet Hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Darbe ve Devletimizi İşgal Girişiminin 4’üncü yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz. Her zaman Devletinin ve Milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkârlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman Cumhuriyet ve Rejim Düşmanlarına bu mukaddes topraklarda Devletimizi ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman Milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve Devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır” diye konuştu. (Haber Merkezi)