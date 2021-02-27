Palandöken, “Bu yıl esnafın kayıplarının kapatıldığı yıl olmalı”

“AHİLİK GELENEĞİ YÜZYILLAR BOYUNCA BOZULMADAN DEVAM ETMELİ”

2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin ardından 900 yıllık Ahilik geleneğinin temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlar camiası adına açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yıllardır bayram seyran demeden ekmek teknesinin başında duran, devletine yük olmadan kendi yağında kavrulan esnafımız Ahilik geleneğinin de vermiş olduğu birlik ve beraberlik gücü sayesinde ayakta durmaya çalışıyor. Ancak son bir yılı pandemi gölgesinde geçiren ve hiç olmadığı kadar zor zamanlar yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Yılı’nda daha çok desteklenmeli. Şimdi bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkmanın tam zamanı. Ahi Evran’ın ‘kalbini, kapını, alnını açık tut’ felsefesinin ışığında 13. yüzyıldan beri süregelen Ahilik geleneğimizin yüzyıllar boyunca bozulmadan devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

“ESNAF VE SANATKARLAR AHİLİK GELENEĞİNİN AYNASI”

Esnaf ve sanatkarların Ahilik yılında da var gücüyle çalışmayı beklediklerini dile getiren Palandöken, “Birlik ve beraberliğin sembolü, sokağın ışığı, ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız her yıl olduğu gibi, zor zamanlardan geçtiği bu yılda da aza kanaat edip çoğa şükrediyor. Ahiliğin aynası olan esnafımız kendi yemediğini başkasına yedirmemek için, komşusu açken tok yatmamak, yol bilmeyene kılavuz olmak, darda olana veresiyeyle el uzatmak için var gücüyle çalışmayı bekliyor. Ahilik Yılı’nda esnafımıza kayıpların karşılanacağı, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum” şeklinde konuştu.