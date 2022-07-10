Palandöken, “Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı”

“NORM BİRLİĞİNDE GEÇ KALINMAMALI”

Günümüz şartlarında Bağ-Kur emekli aylıklarının çok düşük kaldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lı çalışanlar 7200 prim gün sayısı ile emekli olurken Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim gün sayısını doldurmak zorunda. Esnafımız hafta sonu demeden, bayram seyran demeden çalışmasına rağmen en düşük emekli aylığını alıyor. Yapılan son düzenleme ile asgari ücret 5 bin 500 TL’ye çıkarılırken memurlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 bin 500 TL’den başlayan Bağ-Kur’lu çalışanların emekli aylıkları çok düşük. Toplumda en çok çalışan kesim olan, dükkanındaki ürünleri satarak geçimini sağlayan Bağ-kur’lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı. Sosyal güvenlikteki norm birliğine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine göre emekli aylıkları da eşitlenmeli. En uzun prim gün sayısını ödeyen Bağ-Kur’luların en düşük emekli aylığını alması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı” şeklinde konuştu.

