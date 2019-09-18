Palandöken: “8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık”

“KADIN ESNAFIMIZ EN ÇOK GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR”

Ülkemizin hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşmasında kadın iş gücünün önemine işaret eden Palandöken, “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan ilanlara göre, 2019 yılının başında 285 bin 812 olan kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 7 bin 349 artışla 293 bin 161 oldu. Böylece kadın esnaf ve sanatkârlarımızın oranı 8 ayda yüzde 16,30’dan yüzde 16.47’ye yükseldi. Kadınlarımızın esnaflık yaparak ekonomik bağımsızlık elde etmeleri, ülkemizin kalkınması ve hak ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşmamız için büyük önem arz ediyor. Sicil kayıtlarımıza göre kadınlarımız en fazla bakkal, büfe ve market işletmeciliğini tercih ediyor. Lokantacılık, kadın kuaförlüğü, pazarcılık ve konfeksiyonculuk da kadınlarımızın en fazla tercih ettiği meslek kolları olarak ön sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)