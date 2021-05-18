Pakize Bahcivan hayatını kaybetti
Çorum'un tanınmış sanayicilerinden merhum Hasan Bahcivan'ın eşi, sanayici esnaflarından Serdar Bahcivan, Reha Bahcivan ve Süha Bahcivan'ın anneleri, Pakize Bahcivan (75) hayatını kaybetti.
Güncel 18.05.2021, 19:42
98
Alınan bilgiye göre önceki akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Pakize Bahcivan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Pakize Bahcivan'ın cenazesi Ulumezar’da düzenlenen törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
parçalı az bulutlu