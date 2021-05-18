Pakize Bahcivan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre önceki akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Pakize Bahcivan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Pakize Bahcivan'ın cenazesi Ulumezar’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

