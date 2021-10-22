Pakdemirli, Çorum Valiliği’ni ziyaret etti

Ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Bakan Pakdemirli, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından karşılandı.

İlk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamında il yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya geldi.

(Taner ŞİMŞEK)

