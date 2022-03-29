Özveriyle, ülke çapında yerel gazetecilik

Önceki gün gazetemizi ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ÇORUM HABER personelinin bu özverisini ve başarısını kutlamak amacıyla, o sırada gazetede bulunan arkadaşlarımızla birlikte bir anı fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta (soldan sağa, ayaktakiler) Aliye Öncel, Selda Fındık, Ahmet Sami Ceylan, Mehmet Yolyapar, Mehmet Bektaş, Erhan Akar, Muhammet Fatih Temur, Hüseyin Gazi Kolaç, Hüseyin Aşkın, Nurdan Akbaş, (oturanlar) Taner Şimşek ve Rıfat Kara görülüyor. (Fotoğraf: Volkan SINAYUÇ)

