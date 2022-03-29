Özveriyle, ülke çapında yerel gazetecilik
Her gün en az 16 sayfa, renkli ve günlük 5-10 köşe yazısı ile, içerik olarak da tamamen yerel haberlerle dolu dolu çıkan gazeteniz ÇORUM HABER, Türkiye’deki yerel gazeteler içinde hemen her konuda ilk 10’da yer alıyor. Yine günlük 3-5 sayfalık spor haberleri ve sayfa tasarımlarıyla da, Türkiye çapında iddialı.
Güncel 29.03.2022, 19:23
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Önceki gün gazetemizi ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ÇORUM HABER personelinin bu özverisini ve başarısını kutlamak amacıyla, o sırada gazetede bulunan arkadaşlarımızla birlikte bir anı fotoğrafı çektirdi.
Fotoğrafta (soldan sağa, ayaktakiler) Aliye Öncel, Selda Fındık, Ahmet Sami Ceylan, Mehmet Yolyapar, Mehmet Bektaş, Erhan Akar, Muhammet Fatih Temur, Hüseyin Gazi Kolaç, Hüseyin Aşkın, Nurdan Akbaş, (oturanlar) Taner Şimşek ve Rıfat Kara görülüyor. (Fotoğraf: Volkan SINAYUÇ)
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