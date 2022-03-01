“Özüme güveniyorum” projesinde belgeler verildi

Proje kapsamında Çorum, Sivas, Manisa, Çanakkale, Muğla, Ordu, Aydın ve İspanya’dan öğretmenler; öğrencileriyle el ele verip gençlerin unutmaya yüz tuttuğu değerlerle kültürümüzü canlandırmayı amaçladılar.

Proje süresince öğrenciler, geleneksel çocuk oyunları, proje logosu kodlaması, ebru çalışmaları, halkoyunları etkinlikleri, online türkü dinletisi, kukla yapımı, yöresel yemekler, yöresel mani derleme, kukla yapımı vb. gibi etkinlikler düzenlediler.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda yapılan törende konuşan Okul Müdürü Serkan Bektaş, “eTwinning projesi yapan öğretmen ve öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Emeklerinize, alın terinize sağlık. Sizlerle gurur duyuyorum. Öğretmenimize ve öğrencilerimize yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından öğrencilerle AHL’de yemek yendi ve çocuklar oyun alanında gönüllerince eğlendiler.

(Haber Merkezi)

