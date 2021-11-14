Öztürk: “Makine ve imalat teknolojileri alanında ülkeye katacağımız çok şey var”

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamında yer alan üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunularak programa dahil edilen 7 yeni üniversite açıklandı.



Toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş ve il protokolünden yetkililerin yanı sıra “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” bünyesinde çalışmalarına devam eden HİTÜ ile birlikte “Artvin Çoruh, Aksaray, Bartın, Bingöl, Düzce, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversitelerinin Rektörleri ve programdan sorumlu Rektör Yardımcıları ile programa dahil edildiği ilan edilen “Batman, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Munzur ve Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcıları katıldı.

Programda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında yer alan üniversitelerimizin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019 yılından bu yana belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerimizde toplantılar düzenlendiğini hatırlattı.

Özvar, 29 Eylül 2021 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararıyla 7 üniversitenin daha programa dahil edildiğini anımsattı.

Toplantıya katılan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk de makine ve imalat teknolojileri anlamında şehrimize, bölgemize ve ülkemize katacakları çok şeyler olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Burdur’daki toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede ihtisaslaşan üniversitelerin plan ve projelerine dair verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk, Çorum ve bölgesine büyük bir ivme kazandıracak makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi’nin, savunma sanayi, sağlık ve gıda teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda hocalarımız ve öğrencilerimiz ile hızlı adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek “Bu bağlamda belirlediğimiz strateji, şehrimizin sanayi potansiyeli ve yetkin akademik personelimiz ile katma değeri yüksek stratejik ürün miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Makine ve imalat teknolojileri anlamında şehrimize, bölgemize ve ülkemize katacağımız çok şey var. Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği bağlamında hep birlikte bu sürece büyük katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



(Haber Merkezi)