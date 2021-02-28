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Öztürk ailesinin acısını Vali Çiftçi de paylaştı

Vali Mustafa Çiftçi, genç yaşta hayata veda eden engelli Yiğithan Öztürk’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Güncel 28.02.2021, 18:50
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Öztürk ailesinin acısını Vali Çiftçi de paylaştı

Aynı kaderi paylaşan özel bireylerden Yiğithan Öztürk ve Alihan Öztürk kardeşlerden Yiğithan, kronik kas hastalığı sonucu geçtiğimiz günlerde hayata veda etmişti. 20 yaşında vefat eden Yiğithan Öztürk’ün cenazesi Ulumezar’da gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Ailenin acısını paylaşan ve Yiğithan’ın ruhu için dua okuyan Vali Mustafa Çiftçi, “Evladımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Ağabeyi ile aynı kaderi paylaşan Alihan Öztürk (18) ise, kardeşini sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisinde.

Çorum Merkez Eşençay Köyü’nden Birdane – İbrahim Öztürk çiftinin engelli çocuklarından Yiğithan Öztürk’ün genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Fenerbahçe tutkunu olan iki kardeş, dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın davetlisi olarak İstanbul’da Fenerbahçe – Sivas karşılaşmasını izlemişti. Yiğithan’ın anısına evin bir bölümünde Fenerbahçe bayraklarıyla donatılmış bir anı köşesi oluşturuldu.

(Haber Merkezi)

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