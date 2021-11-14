Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, ülkenin dört bir yanında milyonlarca kadının beklediği Çilem Doğan kararının Yargıtay tarafından açıklandığını belirterek, “Katil erkekleri, tecavüzcüleri serbest bırakan erkek yargı yine yaşamını savunan bir kadını cezalandırmayı seçerek bir kez daha şiddet uygulayan erkeklerin sırtını sıvazladı. Çilem Doğan’a verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını kabul etmiyoruz” dedi.

“Çilem Doğann 2016 yılında evli olduğu ve yıllarca sistematik olarak şiddetine maruz kaldığı Hasan Karabulut’u özsavunma hakkını kullanarak öldürmüştü” diyen Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Çilem sayısını hatırlamadığı kadar çok defa devlet kurumlarına başvuru yapmış, 9 kez koruma kararı almasına rağmen yaşadığı şiddet devam etmişti. Kadın cinayetine giden yolda hayatta kalmayı başaran Çilem Doğan için meşru müdafaa hükümlerini uygulamayan mahkemenin kararı Yargıtay tarafından onandı. Şiddete karşı Çilem’i korumayan devlet ölmediği için Çilem’i bir kez daha cezalandırmaya kalktı.

Nadira’nın, Yeldana’nın, İpek’in katillerini, Gülistan’ın faillerini tutuklamayan devlet, Nevin’i, Namme’yi, Çilem’i, Öznur’u, Yasemin’i cezalandırarak erkeklere ‘şiddet uygulayabilirsin, öldürebilirsin’ derken, kadınlara öldürülsen bile kaderine razı ol diyor. Susup oturmamızı istiyor. Çilem’in de dediği gibi bu kararla bütün kadınlar hapsedilmek isteniyor. Bize reva gördükleri hayatı reddediyoruz. Adeta tüm kadınlara gözdağı verilmek istenircesine verilen bu karara da erkek adalete de ülkenin dört bir yanından meydan okuyoruz. Çilem’in elleri ellerimizde ne pahasına olursa olsun yaşamlarımızı ve birbirimizi savunacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuzca fesih edildiği, 6284’ün uygulanmadığı, erkeklerin cezasızlıkla cesaretlendirildiği koşullarda yaşamlarımızı savunduğumuz her yöntem meşrudur. Özsavunma haktır. Cezalandırılamaz. Çilem’in söylediği gibi biz kadınlar kirpiğimiz yere düşmesin diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kadın mücadelesi kazanacak.

Çilem’i dayanışmanın sıcaklığıyla kucaklıyoruz.”

(Haber Merkezi)

