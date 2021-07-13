Özsaraçoğlu’nun torunu Mustafa Can Kamitoğlu haftaya dünyaevine giriyor

Genç çiftin düğünü, 23 Temmuz 2021 Cuma akşamı saat 19.00’da Altınkaya Arena Odeon Salonu’nda yapılacak.

Pınar Eğitim Kurumları din ve ahlâk bilgisi öğretmeni olan Beyza Nur Karaca, Çorum’un unutulmaz eğitimcilerinden merhum Hasan Karaca’nın torunu.

ÇORUM HABER, Meliha-Selim Karaca ve Özgül-Fatih Kamitoğlu çiftlerini kutlar, Beyza Nur ile Mustafa Can’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

