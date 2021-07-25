Özsaraçoğlu’nun torunu dünyaevine girdi

Beyza Nur ile Mustafa Can’ın nikâhlarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, Alaattin Karaca, Ömer Faruk Özsaraçoğlu ve Mehmet Kamitoğlu nikâh şahitliklerini üstlendi.

Çorum’un unutulmaz eğitimcilerinden merhum Hasan Karaca’nın torunu, Pınar Eğitim Kurumları din ve ahlâk bilgisi öğretmeni olan Beyza Nur Karaca ile Mustafa Can Kamitoğlu’nun düğünü geç saatlere kadar neşe içinde devam etti.

ÇORUM HABER, Meliha-Selim Karaca ve Özgül-Fatih Kamitoğlu çiftlerini kutlar, Beyza Nur ile Mustafa Can’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Taner ŞİMŞEK)

