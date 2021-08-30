Özsaçmacı’dan Valiliğe tepki”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum Valiliği’ni eleştirdi.

Bekir Özsaçmacı, “Ortak müştereklerde bile asgari nezaket ve devlet protokolünü politik yöntemlerle belirlemeye çalışmak bugünü yönetenlerin tatmin aracı olmuş. Çorum Valiliği, TBMM'de temsili bulunan İYİ Parti'yi yok sayarak neyi amaçlıyorsunuz?” diye sordu.

Öte yandan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı sabah yapılan kutlamada kendisine yer ayrılmaması üzerine alandan ayrılmıştı.

(Haber Merkezi)

