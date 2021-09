Özsaçmacı’dan ekmek kuyruğu eleştirisi

“Dün gaz kuyruğu vardı” demek ile bugün alımı daha kolay olmasına rağmen “ekmek kuyruğu var” demek arasında, bu milletin mağdur edilmesine asla izil vermeyeceklerini kaydeden Özsaçmacı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, sık sık, ‘Bu ülkede tüp gaz kuyrukları vardı, margarin, et kuyrukları vardı, bunları bugünkü gençlere anlatın. Bunların iyi bilinmesi lazım’ demekte. 1977 yılına gönderme yapmakta. Hitap ettiği kitlenin yaş ortalamasını bilmiyorum ama o tarihte et kuyruğuna giren çok sayıda kişi yoktur herhalde. Yaşı 45 olanlar hatırlamaz. 55 olanlar şöyle böyle. 8-9 yaşında çocuktular. 60’a merdiven dayayanlar ile 60’ı aşanlar o kuyrukları yaşamış olmalı. Özellikle 1973 yılından 1980 yılına kadar olan süreçlerde yaşananları tahlil etmek sebep sonuç ilişkisinde bakmak uygun olmaktadır. Tanzim satışından et almak için bile kuyruk olmakta. Benzin kuyruklarında beklemek neredeyse insanın bir gününü alırdı. 80 yıl önceki gıda kuyrukları ile 44 yıl önceki tüp-gaz kuyruklarına mukabil bugün insanlar ucuz sebze ve ekmek için yüzlerce metrelik sıralara girmesi 2021’de bize çok şeyler anlatmaktadır.

44 yıl önce yaşadıklarımız ben ve denden büyükler için bile bir şey ifade etmiyor. Gençler için ne ifade etsin ki. Veya ne ifade etmesi isteniyor ki.

18 yaşında ilk kez oy kullanacak gence sen doğmadan 18 yıl önce bu memlekette margarin almak için bile kuyruğa girilirdi desek. Eee, ne yapayım der. Bugün ekmek için kuyruğa giriyoruz diyecektir.

Mesela 1960 doğumlu bir kişi oy tercihini doğumundan 18 yıl önce yaşanan (1942) Varlık Vergisi faciasını göz önüne alarak yapmıyordur herhalde. Genç veya orta yaşa gelenler bundan 44 yıl önceki Türkiye manzarasından niye etkilensin ki. Ha birde bu 44 yılın 20 yılı Ak parti iktidarı.

AKP iktidarı çok iş yaptı. Devraldığı Türkiye’yi 19 yılda çeşitli alanlarda ikiye, üçe katladı. Ama devraldığı Türkiye’de ne benzin kuyruğu vardı, ne tüp kuyruğu, ne margarin kuyruğu. Her şey vardı. Aklınıza gelen her şey. Doğalgaz da vardı, internet de.

Tamam, 2001 kriziyle Türkiye büyük bir sarsıntı geçirdi ama 2002’de toparlamıştı. Ak Parti, Kasım 2002’de iktidara geldi. O yıl büyüme yüzde 6.2 idi. Söyleyeceğim şu. Ak Parti yokluklar içinde bir Türkiye devralmadı. Krizi atlatan, hali vakti yerinde bir Türkiye devraldı.” (Haber Merkezi)