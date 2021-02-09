Özsaçmacı’dan başsağlığı ve “geçmiş olsun” ziyareti

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı daha sonra CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Özsaçmacı, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği CHP’de, İYİ Parti olarak İskilip İlçe Binası’na yapılan boyalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise, hassasiyetlerinden dolayı İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve parti yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)