Özsaçmacı, muhtarları dinlemeye devam ediyor

Bekir Özsaçmacı, Çepni ve Çöplü Mahallesi Muhtarlıklarını ziyaret ederek, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ile mahallelerinin sorunları hakkında istişarede bulundu. Muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını tek tek dinleyen İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’ya ziyaretlerde İl Başkan Yardımcısı Emrah Mutlu da eşlik etti.



İYİ Parti olarak muhtarlık müessesesini önemsediklerini kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Muhtarlarımız yerel ve merkezi yönetim arasında bir köprü vazifesi görmektedirler. Sosyal açıdan ise bölgesindeki kimsesiz, engelli, muhtaç ya da yaşlıların tespitini ve yardımlarını gerçekleştirirler.



Biz İYİ Parti ailesi olarak mahalle muhtarlarımızı düzenli olarak ziyaret etmekte, onların taleplerini yetkili mercilere iletmekteyiz. Temennimiz, vatandaşımızı en iyi tanıyan, onların sorunlarına hakim olan muhtarlarımızın, ekonomik yönden zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, daha fazla dinlenilmesi ve insana dokunan, sıkıntıları hafifleten talep ve önerilerinin yerine getirilmesidir” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ayrıca, diğer mahalle muhtarlıklarını da aralıklarla ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



