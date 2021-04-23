İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, tarihte Kurtuluş Savaşı veren ilk ve tek Meclis olan TBMM'nin 101. yaşını kutlamanın gururu içerisinde olduklarını vurguladı. Özsaçmacı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Özsaçmacı, “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz. TBMM'nin 101. yaşında, milli iradenin kahramanlarına selam olsun. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. (Yusuf ÇINAR)

