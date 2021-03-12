Özsaçmacı: “İstiklal Marşı milli birliğimizin mutabakat belgesi”

İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutladıklarını kaydeden Özsaçmacı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan aşkını, bağımsızlığa olan inancını en güzel biçimde ifade etmektedir.

Aziz milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünü en kalbi duygularımızla kutluyor. Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aşkı, en veciz ifadesini İstiklal Marşı'mızın mısralarında bulmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir.

İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberlik idealimizi en güzel biçimiyle vurgulayan bir mutabakat belgesi niteliği taşımaktadır. Aziz milletimiz kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek; mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100’üncü yıl dönümünün milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'mızın şehit ve gazileri ile birlikte bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle, şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)

