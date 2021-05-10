Özsaçmacı: “Esnafın borçları yılsonuna kadar ötelenmelidir”

Zaten ekonomik sorunlar devam ederken, üstüne bir de pandeminin gelmesinin her kesimi ama özellikle esnafı, ticaret sahibini ve buralarda çalışanları perişan ettiğini belirten Özsaçmacı, “Böyle bir ortamda sosyal devlet olmanın gereği insanlar devletten destek beklerken, beklediklerini bulamamış daha da mağdur hale gelmiş, iş yerleri kapanmaya, işçiler işsiz kalmaya başlamışlardır” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, hükümetin esnafa bakışının bile ikiye ayrıldığını, basit usulde vergiye tabi olanlara 500 TL gibi 3 ay devam eden küçük de olsa nakdi olarak kira yardımı, gelir kaybı desteği verilmişse de, vergi açısından deftere tabi olan, kendi başına ve ya yanında 2-3 kişi çalıştıran esnafa ise 1 TL dahi nakdi destek sağlanmadığını ifade etti.

Hükümetin bu kapsamdaki esnafı, esnaf statüsünde bile saymadığını dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Halbuki vergi veren, stopaj ve sigortasını ödeyen bu durumdaki esnaf, ticaret sahibi insanlar bir taraftan günlük geçimini sağlamaya çalışırken üst üste gelen kısıtlamalar, yasaklar nedeniyle bankalara, devlete olan ödemelerini de yapamamışlardır. Vergi ve SGK borçları yapılandırılmış ancak kimi 1. taksitini, kimi 2. taksitini ödeyemediğinden yapılandırılmaları bozulmuştur. Bu açıdan yeniden yapılandırılma yasası çıkarılması ve ekonomik faaliyetler normale dönünceye kadar (en az yılsonuna kadar) ödeme yapmamaları sağlanmalıdır” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

