Özsaçmacı: “Eğitimde fırsat eşitsizliğine son verilmeli”

Bakanlığın yönetmeliklerle tezat açıklamalar yapmaya devam ettiğini belirten Özsaçmacı, “8 Mayıs 2020 tarihinde yönetmeliklerde değişiklik yaparak ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin sınavla değerlendirilmeyeceği hükmü konuldu. Buna aykırı şekilde 2020-2021 öğretim yılında uzaktan eğitim devam ettiği halde ortaokul ve liselerde sınav yapılmasını istedi. Özellikle ortaokullarda sınavlar yapıldı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavlara girdiler. Puanları e-okul sistemine işlendi

31 Aralık’ta Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde, 6 Ocak'ta ise Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak daha önce yönetmeliğe eklenen ‘...Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirilme yapılmaz’ hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yani artık sınav yapmak zorunlu hale geldi” dedi.

Ocak ayında tüm sınavlar yapılıp bitirilecekken gelen talep ve sosyal baskı ile sınavların liselerde ikinci döneme ertelendiğini, ortaokullarda ise yapılan sınavların geçerli olduğunun açıklandığını kaydeden Özsaçmacı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bakanlığın illere gönderdiği 13 Ocak 2021 tarihli yazı ile ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı belirlenirken ilkokul 4.sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan sınavlar dönem sonu puan hesaplamasına dâhil edilmeyecektir. Ancak velinin 21.01.2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne başvurması halinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanlar dönem puanı hesaplamasına dâhil edilecektir’ ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının bu tür yanlış uygulama ve kararları pandemi sürecindeki eğitimin gerçekleri ile örtüşmemektedir.

Devlet okulunda okuyan, interneti ya da cihazı olmayan bir öğrenciye derse katılım değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Bazı derslerden yazılı notu olan öğrencinin velisinin talebi üzerine performans notu yerine geçecek not yüksek ise tercih edilecek, düşük ise tercih edilmeyecektir.

Yazılı notu hiç olmayan, cihaz ya da internet olmadığı için derslere katılamayan öğrencinin performans, ödev değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Özel okullarda okuyan ve toplam öğrenci sayısının ancak küçük bir dilimi olan öğrencilerin, cihaz ve internete sahip olması performansları en üst seviyede olacaktır. Eğitimde fırsat eşitliğine aykırıdır.

Adrese dayalı Lise yerleştirmelerinde Orta Öğretim Başarı Puanı hesaplanırken, hiçbir gerçekliği olmayan I. Dönem notları hesaba katılmamalıdır. Özel okul, Devlet okulu fırsat eşitsizliği daha da derinleşecektir.

Adaletsiz ve eşitsizlikler içinde eğitim hakkının engellenmemesi için, sınavlar ikinci dönem yüz yüze yapılmalı ve puanlar verilmelidir.” (Haber Merkezi)